La Fête de la radio approche !

Cette année, la Fête de la Radio 2023 se décentralise et se régionalise partout en France et dans les DOM-TOM. Elle s’adresse également aux plus jeunes par le biais des CLEMI en région. Le nouveau bureau de l’association pour la Fête de la Radio réunit désormais les organisations professionnelles comme le SIRTI, la CNRA ou encore le SNRL, permettant une plus grande diffusion et un plus grand impact dans toutes les régions de France et des DOM-TOM.

La Fête de la Radio 2023 promet d’être une célébration mémorable du média du cœur, offrant une plateforme pour découvrir, apprécier et célébrer la diversité et la richesse de la radio en France et au-delà.