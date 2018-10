La Ferarock s'intéresse à la promotion des artistes en radio

Les scènes françaises et québécoises, francophones ou non, entretiennent des liens forts. Les artistes émergents et plus confirmés, ainsi que les professionnels qui les accompagnent, voient l'autre rive comme une piste privilégiée de perspectives, d'ouverture et de nouveaux publics. Si la promotion suit des mécanismes analogues, des différences existent dans la pratique, les réseaux et les fonctionnements de chacun, en particulier quand il s'agit des radios. En France, de nombreuses radios associatives ont pour but de promouvoir les artistes émergents qui, dans un contexte de concentration croissante, ont rarement la possibilité d'accéder à d'autres réseaux. Au Québec, cet accès n'est pas plus simple. Les radios communautaires favorisent la diversité dans un paysage où les radios commerciales sont également très présentes et où l'influence du proche voisin américain est forte.