La Famille Lefèvre en concert avec RCF Hauts-de-France

Leur premier single "Cantate Domino" (une oeuvre du compositeur Karl Jenkis), sorti fin septembre comptabilise déjà plus de 100 000 vues sur YouTube. La famille prépare son premier album "Ad Vitam", à paraître chez Universal Music à la fin du mois d’octobre.

Le 5 décembre, à la Cathédrale de Lille, Anne et Gabriel Lefèvre et leurs 6 enfants proposeront un répertoire d’oeuvres magnifiques de musique sacrée, a cappella, et pour certaines liées au thème de Noël. Une occasion unique de vivre un moment de grâce en famille, ou entre amis, pour entrer dans le temps de Noël.

Une partie des bénéfices sera reversée à la radio associative régionale RCF Hauts-de-France.