La FRANF alerte sur la menace qui pèse sur les radios associatives

Bien que les radios associatives aient fait preuve de résilience et de professionnalisme au fil des ans, la FRANF met en garde contre les conséquences graves de cette baisse de financement. Déjà confrontées à des ressources limitées, ces radios risquent de ne plus pouvoir remplir leur mission de cohésion sociale et de promotion de la diversité culturelle, en particulier dans les zones rurales et les petites agglomérations. Ces médias, selon la FRANF, sont essentiels pour donner une voix aux initiatives citoyennes et aux acteurs locaux, et leur disparition constituerait une perte irréparable pour la pluralité des opinions dans le paysage radiophonique français.