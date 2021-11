La DEA de Radio Nova en forte progression

Et avec 51% de l’audience CSPI+ (audience cumulée en structure), "Radio Nova est la plus premium des radios depuis 31 vagues consécutives" annonce la station qui dispose de 29 fréquences, partout en France en FM, et maintenant en DAB+ à Marseille, Aix-en-Provence, Nice, Lille, Lens, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Lyon, Villefranche, Nantes, Saint-Nazaire, Le Havre, Toulouse, Montauban et Rouen.

En complément, la radio développe également de nombreux flux comme Radio Nova Danse, Radio Nova Classics, Radio Nova La Nuit, Nouvo Nova, Radio Nova Lyon, Radio Nova Bordeaux) et des podcasts accessibles sur Nova.fr et sur l’application.