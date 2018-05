La ComCom lance un appel d'offres pour un nouveau réseau DAB+ en Suisse romande

En Suisse romande, outre les programmes de la SSR, tous les programmes privés OUC sont désormais diffusés en mode numérique dans toute la région linguistique, au côté de webradios non commerciales et de programmes thématiques dans les agglomérations de Genève, Lausanne et du Bas-Valais. Le sondage d'intérêts réalisé par l'Office fédéral de la communication (OFCOM) en 2016 a permis d’identifier de nouveaux besoins d'espaces de diffusion. Des fréquences DAB+ libres étant disponibles, la ComCom, compétente en la matière, a chargé l'OFCOM de lancer un appel d'offres pour une nouvelle concession DAB+ en Suisse romande.