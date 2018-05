La CNRA tient son congrès annuel à Montpellier

Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée, accueillera ce jeudi matin les congressistes au sein de l’Hôtel de Région et ouvrira les travaux. Travaux qui débuteront par une table ronde sur les enjeux d’avenir des radios associatives et la communication sociale de proximité. Soulignons que 7 émissions auront lieu durant le congrès autour de témoignages de radios et d’interventions de partenaires. Ces émissions seront réalisées depuis l’hémicycle de l’Hôtel de Région et seront disponibles en direct en streaming et par la suite en podcast sur cnra.fr.

Ce congrès annuel sera aussi l’occasion d’assister au lancement de l’application "TARA" initiée par la CNRA avec le concours des élèves de l’école E-Artsup sur un projet innovant. Cette application, au-delà d’être une vitrine de la multiplicité et de la vivacité des radios associatives en France, permettra à chacune de faire découvrir son projet et ses contenus géolocalisés...