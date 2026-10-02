La CNRA relaie un appel à défendre le modèle associatif

La Confédération Nationale des Radios Associatives a relayé le communiqué publié le 24 septembre par Le Mouvement associatif, dont les préoccupations concernent directement l’écosystème dans lequel évoluent les radios associatives. Le texte répond à la publication, le 20 septembre, d’un article d’un hebdomadaire national présentant les financements publics des associations comme de l’argent "englouti". Le Mouvement associatif oppose à cette présentation la situation de structures qui disposent, selon lui, de moyens insuffisants face aux besoins de la population. Il rappelle que des millions de bénévoles et de salariés interviennent dans le secteur et qu’il y a près d’un an, les associations s’étaient constituées, pour la première fois de leur histoire, en mouvement social autour du message "Ça ne tient plus !".



L’organisation estime que cet appel est resté sans réponse et demande désormais que la mobilisation se poursuive.