La CNRA relaie un appel à défendre le modèle associatif

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La Confédération Nationale des Radios Associatives a relayé le communiqué publié le 24 septembre par Le Mouvement associatif, dont les préoccupations concernent directement l’écosystème dans lequel évoluent les radios associatives. Le texte répond à la publication, le 20 septembre, d’un article d’un hebdomadaire national présentant les financements publics des associations comme de l’argent "englouti". Le Mouvement associatif oppose à cette présentation la situation de structures qui disposent, selon lui, de moyens insuffisants face aux besoins de la population. Il rappelle que des millions de bénévoles et de salariés interviennent dans le secteur et qu’il y a près d’un an, les associations s’étaient constituées, pour la première fois de leur histoire, en mouvement social autour du message "Ça ne tient plus !".
L’organisation estime que cet appel est resté sans réponse et demande désormais que la mobilisation se poursuive.
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Un rendez-vous fixé au 8 octobre
À l’approche des prochains choix budgétaires et de l’élection présidentielle, Le Mouvement associatif souhaite inscrire la pérennité du modèle associatif dans le débat public. Il appelle les responsables politiques à prendre en compte cette question et invite les acteurs souhaitant défendre les associations à travailler ensemble.
Une prochaine étape est annoncée pour le 8 octobre, date de la rentrée politique du Mouvement associatif. L’organisation entend y porter l’idée que "l’avenir des associations est une question démocratique qui doit prendre toute sa place dans le débat présidentiel". Cette démarche concerne notamment les structures représentées par la CNRA dans le secteur radiophonique associatif. Le Mouvement associatif indique pour sa part représenter, à travers ses membres, 1 association sur 2 en France
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