Jean-Marc Courrèges-Cénac défend les moyens des radios associatives €

Jean-Marc Courrèges-Cénac, coprésident de la CNRA et directeur d’Atomic Radio, appelle à éviter une nouvelle baisse du FSER dans le cadre du PLF 2027. Il défend également un déploiement du DAB+ garantissant aux radios associatives une couverture comparable à celle des autres catégories de radios.
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