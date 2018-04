La CNRA organise son congrès annuel à Montpellier

Afin que ces échanges portent leurs fruits, la Confédération Nationale des Radios Associatives invite toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à lui faire remonter des initiatives innovantes ou remarquables en rapport avec les thèmes de l'activité de leurs radios ( ICI ), des propositions d'offres d'échanges d'émissions ( ICI ) ainsi que des sons illustrant l'action des radios associatives dans les différentes thématiques pour une écoute au casque et une diffusion lors de cette soirée d'écoute ( ICI ).

Ce 24e congrès, qui se tiendra à l'Hôtel de Région les jeudi 24, vendredi 25 et vendredi 26 mai), permettra également de "réaffirmer l'importance du collectif pour se mobiliser et agir en faveur de nos radios". Ces États Généraux des radios associatives seront donc participatifs et interactifs. Ils donneront, à chaque radio et à chaque bénévole, la possibilité de venir échanger autour d'un même projet : la radio associative d'aujourd'hui et de demain.