La BBC est la première marque média de Grande-Bretagne

Dans le secteur de l'audio, des millions de personnes utilisent pourtant les services de la BBC : 62% des adultes écoutent la BBC Radio en moyenne chaque semaine, devant tout autre fournisseur audio. BBC iPlayer a enregistré des audiences record avec 6.6 milliards de flux, en hausse de 8%, et BBC Sounds a généré 1.54 milliard d'écoutes de radio, de musique et de podcasts au Royaume-Uni, en hausse de 23%. Par ailleurs, BBC News demeure "la source d'information la plus fiable et le premier endroit vers lequel le public britannique se tourne pour une couverture médiatique des événements majeurs". Cette année, un nombre record de personnes se sont branchées sur la couverture de la guerre en Ukraine par la BBC à l'échelle mondiale.