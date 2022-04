La BBC annonce de nouvelles initiatives pour la planète

La BBC a profité du Jour de la Terre pour annoncer le lancement de plusieurs initiatives : "des initiatives qui illustrent l'engagement que nous avons pris lors de la COP26 en signant le "Climate Content Pledge", qui consiste à aller encore plus loin pour aider le public à comprendre les enjeux et à mettre en évidence ce que nous pouvons tous faire pour faire la différence" a expliqué Charlotte Moore, responsable du contenu de la BBC.

Au cours de la Semaine verte, du lundi 16 au vendredi 20 mai, le réseau proposera du contenu d'action sociale dans ses programmes, explorant les choses quotidiennes que nous pouvons faire pour vivre une vie plus verte et plus durable et rencontrant des personnes à travers le Royaume-Uni qui utilisent leur voix pour changement environnemental positif.