LFM confirme sa place de première radio privée en Suisse romande

Parmi les succès de la grille, Yann Lambiel. Après huit ans de chronique sur LFM, l’imitateur Yann Lambiel fêtera ce printemps la 1 000e "info trafiquée", ce qui représente environ 5 000 heures d’écriture pour un des humoristes les plus populaires de Suisse romande. Cet "’info trafiquée" est diffusée en direct à 7h50 sur LFM et LFM TV et en multi-rediffusion durant la semaine sur ces deux canaux.

C'est le 13e semestre consécutif que LFM se positionne en leader en Suisse romande. LFM diffuse ses programmes à Genève (88.4), à Lausanne (103.3), sur le Plateau Vaudois (97.4), à La Broye (99.5), sur la Riviera Vaudoise (89.1), à Moudon (88.4) et à Yverdon-les-Bains (99.9).