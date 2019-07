L’offre digitale Skyrock en exclusivité chez Targetspot

Le partenariat couvre l’intégralité de l’offre audio digitale de Skyrock et regroupe l’ensemble des podcasts, replays et webradios, totalisant plus de 9 millions d’écoutes actives par mois. Grâce à son empreinte internationale et ses implantations locales en Europe et en Amérique du Nord, Targetspot proposera aux annonceurs l’offre Skyrock en France et sur les territoires francophones tels que la Belgique, la Suisse et le Canada. Dès juillet, les annonceurs pourront partager leurs messages publicitaires audio avec l’audience captive et qualifiée de Skyrock, soit via la programmatique et l’ensemble des marketplaces du marché, ou en direct avec la force commerciale des équipes locales de Targetspot.