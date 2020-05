L’importance du son dans une publicité vidéo

Afin de comprendre le gain d’efficacité de l’audio dans la publicité vidéo, l’étude a proposé au panel de comparer les formats dits « inread », lancés sans son pendant la lecture d’une page web et le format vidéo 6play, joué nativement avec du son. Pour 74% des sondés, la présence de son permet d’accroître la reconnaissance de la marque (contre 44% pour l’inread). Cet écart se confirme sur les 15-34 ans, population très exposée à l’inread via les réseaux sociaux, avec le même écart sur l’attribution spontanée (70% vs 40%). En termes d’appréciation publicitaire, 70% des Français apprécient une publicité avec son contre 52% pour l’inread, format sans son. L’attention publicitaire est également augmentée grâce à l’audio avec 70% d’attention pour la publicité vidéo et audio contre 55% pour la vidéo muette. Enfin, la compréhension du message est multipliée par deux par l’usage du son (51% estiment qu’il permet une meilleure restitution contre 26% pour le format inread).