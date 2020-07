L'été sera belge avec Radio Contact

Du lundi 6 juillet au vendredi 21 août, Sophie Pendeville et Kevin Berben prendront les commandes du "Good Morning des vacances". Tout l’été, ils feront découvrir des hébergements insolites et vivre des expériences "made in Belgium" avec l’aide de Ludovic Daxhelet qui présentera chaque lieu dans l’émission en début de semaine. Sophie et Kevin partiront aussi à la rencontre des auditeurs grâce à des activités sportives, un barbecue, un apéro, … tout pour profiter du soleil belge dans la bonne humeur. Enfin, le festival Tomorrowland sera à vivre en version 100% digitale le week-end des 25 et 26 juillet. Mademoiselle Luna proposera dans l’émission "In the Mix" des interviews des plus grands DJs, le samedi 25 juillet de 20h à minuit. Et, le samedi 1er août, Radio Contact diffusera une compilation des meilleurs moments de ce festival digital.