L'émission "RTL Petit Matin" diffusée depuis une ferme

Jean-Claude Pette possède une centaine de vaches laitières essentiellement Holsthein, noires et blanches. Il est polyculteur : il produit des céréales pour nourrir ses vaches sur 230 hectares de blé, de maïs, d'orge, de betterave et de luzerne. Il a aussi créé une fromagerie, l’une des deux seules à fabriquer du brie de Melun AOP fermier et qui produit aussi du Brillat-Savarin IGP au lait cru.Jean-Claude sera bientôt à la retraite et a vendu sa fromagerie à un nouvel agriculteur. Il a eu du mal à trouver un repreneur, ce qui montre la difficulté de trouver de jeunes agriculteurs passionnés.

Afin d’également montrer un autre visage de l’agriculture, RTL recevra l’agriculteur Youtuber Bastien Ster, plus connu sous le pseudonyme Stervio, originaire d’Occitanie.