L'écoute en ligne en voiture en hausse au Canada

Notons que davantage de Canadiens écoutent de l'audio en ligne en 2022 dans l'ensemble, pas seulement dans les voitures. 73% des Canadiens âgés de 18 ans et plus sont des auditeurs mensuels d'audio en ligne, contre 71% l'an dernier, et 64% sont des auditeurs hebdomadaires d'audio en ligne, contre 61% l'an dernier. 25% des Canadiens écoutent la radio AM/FM en ligne tous les mois, contre 21% en 2021.

La possession d'enceintes connectées atteint 30% de la population canadienne de 18 ans et plus, contre 27% dans l'étude de 2021. Ceux qui possèdent déjà des enceintes connectées continuent d'acquérir plusieurs appareils. 24% des propriétaires d'enceintes possèdent trois appareils ou plus, contre 16% en 2021, et les utilisateurs, en général, possèdent en moyenne deux appareils.