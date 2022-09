L'écoute des podcasts, c'est d'abord à la maison

Selon l'étude Edison Podcast Metrics , une enquête nationale en ligne auprès de 8 000 auditeurs hebdomadaires de podcasts, 60% déclarent écouter des podcasts le plus souvent à la maison, contre 19% en voiture. Chez lui, l'auditeur écoute des podcasts mais n'est pas vraiment concentré sur ce qu'il entend puisqu'il en profite de ce temps d'écoute en menant des tâches ménagères, en cuisinant et en préparant pour sa journée... "C'est impressionnant de voir le podcast prospérer à la maison en concurrence avec d'autres médias comme les géants du streaming, les jeux vidéo et les réseaux sociaux addictifs" a rappelé Gabriel Soto.En voiture, les podcasts représentent 10% de toute la consommation audio . Moins de la moitié de ce qu'elle représente y a à la maison selon l'étude Share of Ear