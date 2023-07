L'audience web répond aussi à une saisonnalité

La catégorie enregistre une progression de 8% par rapport à l’année précédente et atteint ainsi son plus haut niveau historique depuis la création de la mesure en octobre 2017. Chaque jour, cet univers a attiré 3.7 millions de visiteurs uniques, soit 24% de plus qu’en mai 2022. Cette hausse de la fréquentation des sites et applications d’Hôtels / Guides Hôteliers est notamment portée par les CSP+. En effet, près des 2/3 des CSP+ (66.2%) ont fréquenté la catégorie au cours du mois, soit plus de 10 millions. Cela représente 1.2 million de visiteurs uniques supplémentaires par rapport à l’année dernière (+13%). En mai 2023, 54.6 millions d’individus se sont connectés à Internet au cours du mois, soit 85.7% des Français. Chaque jour, 46.4 millions d’entre eux ont surfé sur le web.