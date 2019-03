L'audience passe aussi par les messageries

Alors que les messageries instantanées sont désormais utilisées par plus de la moitié de la population (32.8 millions par mois, soit 52.3% des Français), les mails restent davantage plébiscités : 42.2 millions s’y connectent par mois, soit plus de 2/3 des Français (67.2%). Ce sont 2.4 millions de plus qu’en janvier 2018.

Chaque jour, c’est plus d’un tiers de la population française qui se connecte à au moins un compte mail (22.7 millions d’internautes). Tous équipements et tous âges confondus, le mail est davantage utilisé sur ordinateur : 3 minutes par jour par individu, contre 1 minute sur mobile. Du côté des acteurs, Gmail couvre près de la moitié de la population française, suivi par Outlook et Orange Mail.