L'audience numérique des radios en janvier

Pas de grands bouleversements dans ce nouveau Top 20 réalisé par l'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias. France Inter, RMC, franceinfo, NRJ et FIP composent le Top 5. On notera que Radio France place 3 de ses 7 chaînes dans les cinq premières places de ce classement mensuel. C'est d'ailleurs Radio France qui se positionne le mieux dans le classement des groupes et des réseaux avec plus de 55 millions d'écoutes actives depuis la France en janvier grâce à 71 flux différents pour une durée d'écoute moyenne de 38min 18s.Soulignons que France Bleu Provence (à la 44e place) est la radio du réseau France Bleu la plus écoutée des 44 stations locales avec près de 300 000 écoutes actives depuis la France juste devant France Bleu 107.1 et que Radio Meuh se rapproche du Top 10.Tous les résultats sont disponibles ci-dessous ou ICI