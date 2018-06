L'audience des radios locales en France

Alors que les Médialocales 2018 seront disponibles le jeudi 26 juillet prochain à 09h, cette infographie fait figure de piqure de rappel avant les nouveaux chiffres dont la publication par Médiamétrie marquera la fin de la saison 2017-2018. Que retenir de l'audience locale en France ? Que celle-ci est loin d'être anecdotique. La Basse-Normandie (84.5%), le Poitou-Charente (84.3%) ou encore les Pays de La Loire (83.8%) sont les trois régions où l'on aiment écouter la radio. Que la station locale la plus écoutée est France Bleu Nord avec 261 700 auditeurs/jour et que France Bleu Creuse génère plus de 30 points d'audience cumulée contre 24 points pour sa voisine France Bleu Périgord !





Ajoutez à cela les 1 102 000 auditeurs qui écoutent chaque jour une radio associative et les 517 000 quotidiens qui font d'Alouette, la première radio régionale de France.