L'audience des radios en Suisse

Au premier semestre 2023, les offres linéaires des stations radio privées et publiques ont atteint quotidiennement 73% de la population suisse (environ 5.3 millions de personnes). Cela signifie qu’en Suisse, lors d’un jour moyen, près de trois adultes sur quatre ont écouté la radio. Si l’on compare les données des différentes régions linguistiques, la Suisse italienne vient en tête, avec une pénétration de 80%, suivie de la Suisse alémanique avec 74% et de la Suisse romande avec 70%. Celles et ceux qui ont écouté la radio linéaire l’ont fait pendant 111 minutes par jour en moyenne (durée d’écoute).

Les auditeurs et auditrices les plus assidus sont les Suisses alémaniques avec une durée d’écoute quotidienne de 117 minutes, alors qu’en Suisse romande cette valeur tombe à 95 minutes, donc nettement en dessous de la moyenne.