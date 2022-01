L'audience des podcasts en France

Quel est le profil de l'auditeur de podcast ? Il est âge de 15 à 34 ans, francilien et CSP+. Chaque mois, ils sont 15 millions à écouter des podcasts : une audience en hausse de 20% en une année. Plus de 13 millions écoutent des podcasts proposés par les radios et près de 6 millions par des studios indépendants, soit une hausse de 81%.

Parmi les plus gros succès, le Top 5 des radios se compose de France Inter, France Culture, RTL, RMC et Europe 1. Trois émissions se détachent en termes d'audiences : Les Grosses Têtes (RTL), L'After Foot (RMC) et Hondelatte raconte (Europe 1).