L'audience de la radio le week-end

En semaine, l'audience de la radio culmine à 77.6% contre 63.7% le week-end. Comme toujours, et sans surprise, les Français écoutent moins la radio le samedi et le dimanche que le reste de la semaine (lire ICI ). Néanmoins, il faut une nouvelle fois noter une baisse de l'audience du week-end sur un an : elle passe de 65.4% à 63.7%. Cela correspond également à une baisse de la DEA de 5 minutes sur un an.Le samedi et le dimanche, le Top 5 se compose de France Inter (10.0), RTL (8.2), franceinfo (7.1), NRJ (6.7) et Skyrock (5.0). Notons que France Inter atteint les 14 points de PDA le week-end contre 12.8 pour RTL.Les résultats des audiences en Île-de-France seront publiées ce jeudi matin à 09h.