L'audience de la radio en Nouvelle Calédonie

Tous les supports sont mesurés dans le cadre de l’étude Nouvelle-Calédonie mais seuls sont publiés les résultats des supports qui ont souscrit à l'étude le jour de sa parution et don l'audience cumulée atteint 2%. En Nouvelle Calédonie, un point d'audience cumulée en septembre 2021 représente 2 311 personnes âgées de 13 ans et plus.

Par format, les radios généralistes enregistrent une audience cumulée de 61.1% contre 28.0% pour les radios musicales. Les radios privées commerciales représentent 53.5% de l'audience et celles du service public, 38%.

En Nouvelle Calédonie, la radio a retrouvé son niveau de septembre 2019 avec 71.5% d'audience cumulée après une baisse en septembre 2020.