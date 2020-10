L'audience de la radio en Nouvelle-Calédonie

Cette étude a été réalisée du 1er au 28 septembre 2020 auprès d’un échantillon de 1 018 personnes représentatives de la population âgée de 13 ans et plus, interrogées par interviews téléphoniques assistées par ordinateur. Environ 50% de ces interviews ont été réalisées sur téléphone mobile. En Nouvelle-Calédonie, 1% d’audience cumulée en 2020 représente 2 300 personnes âgées de 13 ans et plus. Seulement deux radios apparaissent dans ce classement : Nouvelle-Calédonie La 1ère qui domine très largement le marché avec 21.8% d'audience cumulée pour une Part d'Audience de 21.5%. Elle est suivie par Océane FM qui culmine à 21.1% d'audience cumulée pour 18.1% de Part d'Audience. Soulignons que ces deux stations enregistrent respectivement une DEA se 1h55 et 1h40.



En Nouvelle-Calédonie, la radio enregistre une audience cumulée de 69.6% ce qui représente un total de 160 100 auditeurs et une DEA moyenne de 2h47, en légère baisse par rapport à la vague de septembre 2019.