L'audience de la radio en Guyane

Dans cette étude Métridom de Médiamétrie, seuls sont publiés les résultats des supports qui ont souscrit à l’étude au jour de parution, et dont l’audience cumulée pour un jour moyen de semaine atteint 2 % pour la radio. Si sur un, l'audience cumulée passe de 57.3% à 55.9%, elle enregistre une hausse comparativement à la vague avril-mai 2022 à 54.6%. En Guyane, le marché est très nettement dominé par Guyane La 1ère (29.4% d'audience cumulée pour 62 600 auditeurs, 49.3% de part d'audience et une DEA à 03h03. Suive Radio Pey (9.0%), Trace FM Guyane (8.9%) et Radio Mosaïque (5.4%).

En Guyane, un point d'audience cumulée en 2022 représente 2 130 personnes âgées de 13 ans et plus.