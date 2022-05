L'audience de la radio en Guyane

Tous les supports sont mesurés dans le cadre de l’étude Métridom mais seuls sont publiés les résultats des supports dont l’audience cumulée pour un jour moyen de semaine atteint 2%, du lundi au vendredi. En Guyane, 1% d’audience cumulée en avril-mai 2022 représente 2 130 personnes âgées de 13 ans et plus. Deux stations apparaissent dans les résultats : Guyane La 1ère avec 29.6% (63 100 auditeurs) et Trace FM avec 5.5% d'audience cumulée (11 800 auditeurs) pour 4.1% de PDA et 1h18 de DEA.

En Guyane, l'audience cumulée de la radio est en baisse : 62.1% (129 800 auditeurs en avril-mai 2021), 57.3% (119 800 auditeurs en octobre-décembre 2021) et donc 54.6% (116 300 auditeurs en avril-mai 2022).