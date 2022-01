L'audience de la radio en Guyane

En Guyane, 1% d’audience cumulée en octobre-décembre 2021 représente 2 090 personnes âgées de 13 ans et plus. En Guyane, sur la vague octobre-décembre 2021, les radios ont enregistré une audience cumulée totale de 57.3% : 39.7% pour les radios Généraliste, 27.9% pour les Musicales et 8.3% pour les Thématiques. La radio publique, Guyane La 1ère, est la station la plus écoutée avec 30.7 d'audience cumulée pour une PDA culminant à... 43.5%. Par ailleurs, elle enregistre une DEA de 2h29.

Suivent Radio Peyi (7.7%), Trace Guyane (7.4%), Radio Mosaïque (6.8%), Métis FM et Radio Puzzle (3.8%), NRJ Guyane (3.5%) et Chérie FM Guyane (2.2%).