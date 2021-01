L'audience de la radio en Guyane

Malgré des résultats en baisse, nette domination du Service Public chez nos compatriotes guyanais : Guyane La 1ère enregistre 34.2 d'audience cumulée pour une part d'audience redoutable de 42 points et une DEA de 2h25. Suivent en audience cumulée : Trace Guyane (9.2), Radio Peyi (6.9),n NRJ Guyane (6.3), Métis FM (3.0) et Chérie FM Guyane (2.2).

En Guyane, sur la vague comprise entre octobre et décembre, la radio enregistre une audience cumulée globale de 63.9%, soit 131 000 auditeurs à l'écoute quotidiennement contre 126 000 auditeurs il y a un an.

En Guyane, 1% d’audience cumulée en octobre-décembre 2020 représente 2 050 personnes âgées de 13 ans et plus.