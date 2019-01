L'audience de la radio en Guyane

En Guyane, la radio totalise sur la vague octobre-décembre 2018 64.6 d'audience cumulée pour une DEA de 2h58. Des résultats en baisse par rapport à la vague octobre-décembre 2017. Il y a un an la radio enregistrait 66.9 d'audience cumulée pour une DEA de 3h25. Par statut, ce sont les radios de service public qui arrivent en tête avec 36.4. Suivent les privées commerciales (31.2) et les privées associatives (13.2).

Dans cette nouvelle étude Métridom, tous les supports sont mesurés mais seuls sont publiés les résultats des supports qui ont souscrit à l’étude au jour de parution, et dont l’audience cumulée pour un jour moyen de semaine atteint 2% du lundi au vendredi, de 05h à minuit. En Guyane, 1% d’audience cumulée en Octobre-Décembre 2018 représente 1 924 personnes âgées de 13 ans et plus.