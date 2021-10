L'audience de la radio en Grande-Bretagne

En termes de portée, 41 millions d'adultes, soit près des trois quarts de la population âgée de 15 ans et plus écoutent désormais la radio via une plate-forme numérique (DAB, DTV, en ligne ou grâce à une application) chaque semaine. Par ailleurs, 69% de la population

prétend posséder ou avoir accès à une radio DAB.

29% des personnes interrogées indiquent écouter en direct la radio sur un Smartphone ou une tablette au moins une fois par mois. On note que 43% des heures d'écoute hebdomadaires sont générées via une radio DAB/numérique, tandis qu'un tiers (34%) est écouté via un canal traditionnel (poste de radio AM/FM). L'écoute en ligne, incluant les applications, est de 18% (5% via un téléviseur).