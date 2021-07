L'audience de la radio en Europe

Combien de minutes les citoyens européens – et en particulier les jeunes – consacrent-ils à la radio ? Comment a évolué le temps d'écoute de la radio au cours des 5 dernières années ? Quelle part de marché le PSM atteint-il auprès des jeunes auditeurs ? Voilà quelques-unes des questions posées par l' UER . Les réponses sont accessibles dans une infographie qui résume la performance des radios européennes de service public. "Tous les points de données sont fournis pour tous les citoyens européens et les jeunes européens, car le jeunes public est un groupe important mais souvent difficile à atteindre pour les médias de service public. Ce rapport vise à montrer à la fois les similitudes et les différences entre le comportement des jeunes en matière de consommation de médias par rapport à l'ensemble de la population" précise l'UER.