L'audience de la radio en Angleterre

En moyenne, un auditeur écoute 20.3 heures de radio en direct par semaine. En termes de portée, 36 millions d'adultes, soit les deux tiers des population britannique âgée de 15 ans et plus se connecte à la radio via une plate-forme numérique (DAB, DTV, en ligne ou application). chaque semaine, 28% des adultes de 15 ans et plus déclarent écouter la radio en direct via un smartphone ou une tablette au moins une fois par mois.

Pour une semaine moyenne, l'écoute numérique représente 571 millions d'heures ; Le DAB représente 70% des heures d'écoute numérique, l'écoute en ligne 21% et le DTV (par la téléviseur) seulement 8%.