L'audience de la radio dans les départements d'Outre-Mer

C'est en Martinique que la radio enregistre l'audience cumulée la plus importante : 80.5% contre 77.8% en Guadeloupe et 77.1% à La Réunion. Mais c'est la Guadeloupe qui enregistre la plus longue DEA avec 4h17 contre 4h13 pour la Martinique et 3h09 pour La Réunion. Sur un an, l'audience de la radio baisse dans ses trois départements passant notamment de 80.3 à 77.8 en Guadeloupe qui néanmoins enregistre une hausse de 3 minutes de la DEA.

En Guadeloupe, Guadeloupe La 1ère (27.3%) domine ses concurrentes. En Martinique, large domination de RCI Martinique (44.1%). Enfin à La Réunion, Freedom (31.4%) bien qu'en baisse est toujours leader sur l'île.