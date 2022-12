L'audience de la radio aux Antilles

En Guadeloupe, RCI Guadeloupe tient la première place avec 131 100 auditeurs quotidiens pour 42.6% de part de marché. On retiendra aussi les belles performances de Guadeloupe La 1ère avec 24..7% d'audience cumulée (79 8000 auditeurs quotidiens) pour 23.5% de part de marché ou encore NRJ Antilles avec 10.5% d'audience cumulée.

En Martinique, sans surprise le Top 3 par marques est identique, RCI Martinique garde sa première place avec 39.8% d'audience cumulée (124 600 auditeurs) pour une part de marché de 42.5%. Suivent Martinique La 1ère avec 19 points d'audience cumulée (59 500 auditeurs) pour 19.9% de part de marché et NRJ Antilles avec 7.8% d'audience cumulée (24 600 auditeurs) et 3.3% de PDA.