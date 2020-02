L’audience de la radio au Sénégal

Entre le 29 septembre et le 2 décembre 2019, Sur la même période, plus des 2/3 des habitants du Grand Dakar ( 66.1%) ont écouté chacun la radio en moyenne 3h46 par jour (du lundi au vendredi). Les stations ZIK FM et RFM sont les plus écoutées au Sénégal, représentant, à elles seules, près des trois quarts de l’audience de la radio ( 72.6%), devant SUD FM, LAMP FALL FM et RFI.

Sur la même période, plus de 8 habitants sur 10 (du Grand Dakar ont regardé la télévision chaque jour (du lundi au dimanche). Ils y ont consacré en moyenne 3h55 quotidiennement. Sur cette période, les chaînes de télévision sénégalaises ont réalisé une part d'audience de 51.3% TFM rassemble le plus grand nombre de téléspectateurs au quotidien devant Novelas TV puis SEN TV.