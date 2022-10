L'audience de la radio au Royaume-Uni

En moyenne, un auditeur britannique écoute 20.6 heures de radio en direct par semaine. En termes de portée, 41 millions d'adultes âgés de 15 ans et plus écoutent désormais la radio via une plateforme numérique (DAB, DTV, Online, App, enceinte connectée). 74% de la population écoute la radio numérique chaque semaine. Chaque semaine. 66% de la population déclare posséder ou avoir accès à une radio DAB. Soulignons que 30% des personnes interrogées déclarent avoir écouté la radio en direct via un smartphone ou via une tablette au moins une fois par mois.

66% des heures d'écoute sont consommées numériquement. Les heures d'écoute AM/FM enregistrent un peu plus d'un tiers avec un part de 34%.