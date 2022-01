L'audience de la radio au Cameroun

Entre le 09 octobre et le 19 décembre 2021, 46.3% des habitants de Douala, Yaoundé, Bamenda et Bafoussam ont écouté la radio pour une durée d’écoute moyenne de 4 heures et 13 minutes par jour et par personne durant un jour moyen. Sur cette même période, 86.2% des habitants des villes de Douala, Yaoundé, Bamenda et Bafoussam ont regardé la télévision durant un jour moyen de semaine. Ils y ont consacré en moyenne 4 heures et 26 minutes chaque jour.

Les habitants de Douala, Yaoundé, Bamenda et Bafoussam ont également été interrogés sur leur équipement en smartphone. Ainsi, 65.1% des individus de 15 ans et plus possèdent un smartphone.