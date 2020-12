L'audience de la radio à La Réunion

Pas de surprise pour la vague Métridom de septembre à novembre 2020 à La Réunion. Le format Généraliste pèse 53% (373 000 auditeurs) contre 41% (289 100 auditeurs) pour les Musicales et seulement 2.3% (16 300 auditeurs) pour les radios classées dans la catégorie "Thématiques". En audience cumulée, le Top 5 est tenu par Freedom (30.9), Réunion La 1ère (13.4), NRJ Réunion (13.1), Exo FM (10.6) et Chérie FM Réunion (7.9). À La Réunion, 1% d'audience cumulée en 2020 représente 7 044 personnes âgées d 13 ans et plus.

En Part d'Audience, Freedom écrase littéralement toutes ses concurrentes avec un score (en hausse) de 35.5%. Mêmes causes et mêmes conséquences pour sa DEA qui culmine à 2h37. Sur ce critère, elle est seulement dépassée par sa petite soeur Freedom 2 avec une DEA de... 3h07 !