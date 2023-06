L’association "Ensemble pour le DAB+" lance une campagne de communication

Lieu d’échanges et d’actions, l’Association est ouverte à l’ensemble des acteurs concernés par cette technologie. "Ensemble pour le DAB+" regroupe ainsi une grande partie des acteurs radio avec des radios publiques comme France Inter, France Culture,

France Musique, France Info, France Bleu, Mouv' et FIP ; des radios privées comme NRJ, Chérie FM, Rire et Chansons, Nostalgie, Europe 1, Europe 2, RFM, RTL, RTL2, Fun Radio, RMC, BFM Business, BFM Radio, AirZen Radio, OUI FM, Latina, Chante France, Radio FG, Sud Radio et TSF Jazz ; des instances représentatives avec le Bureau de la Radio et le SIRTI ainsi que des opérateurs de diffusion avec Towercast et TDF. La présidence de l’Association est assurée par Radio France, le secrétariat par le SIRTI, et le Bureau de la Radio en est le trésorier.