L'assistant vocal d'Amazon est disponible précommande

Alexa en français est capable de donner la météo, de commander des services, de répondre à des questions, mais aussi de diffuser des informations, des podcasts ou des programmes radios.

Amazon a fait évoluer le service pour les radios qui peuvent maintenant faire partie d'une routine Alexa – c’est-à-dire donnant aux utilisateurs la possibilité de diffuser plus facilement leur radio préférée. En détail, une routine est une commande unique donnée à Alexa pour activer plusieurs tâches (Skills), comme "Alexa, Bonjour" ou "Alexa, Bon Réveil" que les utilisateurs peuvent configurer pour allumer les lumières, démarrer la bouilloire, lire la météo et les informations de voyage et maintenant, commencer à jouer une station de radio. Les routines peuvent également être planifiées à l’avance, comme un radio réveil : "Alexa, demain matin réveille moi à 7 heures avec ma radio préférée". La mise à jour sur la version anglaise et allemande comprend également la possibilité de jouer de la musique en streaming via les services Amazon Music, Spotify, TuneIn, Pandora, Deezer et Radioline. L'écoute de la musique est l'activité la plus utilisée sur les assistants vocaux, selon plusieurs études américaines : 39% des personnes aux Etats-Unis affirmant que leur assistant vocal remplace le temps passé avec la radio AM / FM traditionnelle.