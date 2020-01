L'application automobile Radioline s'intègre à la plateforme d'Access Europe

Sélectionnée par ACCESS Europe, l'application Radioline offre un accès à plus de 90 000 radios, webradios et podcasts de 130 pays, dans une interface simple et personnalisable pour une expérience de conduite optimale. Directement intégrée à la nouvelle plateforme d’infotainment Twine4Car 3.0, l'application Radioline offre une écoute de programmes sécurisée, confortable et adaptée pour les conducteurs et les passagers. Avec plus de 15 ans d’expérience dans le mobile, la TV connectée (OTT) et les objets connectés (IoT), Radioline a conçu une application automobile unique et de qualité, compatible avec Linux HTML5 & Android for cars 0S.