L’UNESCO réagit suite aux événements en Ukraine

L’UNESCO appelle au respect du droit international humanitaire, notamment de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et de ses deux protocoles (1954 et 1999), afin de garantir la prévention des dommages au patrimoine culturel sous toutes ses formes. Cela inclut également les obligations découlant de la résolution 2222 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies pour la protection des journalistes, des professionnels des médias et du personnel associé dans les situations de conflit, visant à promouvoir des médias libres, indépendants et impartiaux en tant que fondements essentiels d’une société démocratique, susceptibles de contribuer à la protection des civils.