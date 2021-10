L'UNESCO organise le Remote Radio Week

Le Remote Radio Week couvrira les différents domaines thématiques, avec en particulier, la crise pandémique. Le programme s’adresse aux opérateurs de radio, aux professionnels et aux dirigeants du monde entier, en accordant une attention particulière aux besoins des stations de radio locales. La Remote Radio Week proposera des émissions distinctes en anglais, français, espagnol et arabe chaque jour pendant cinq jours, avec des experts, des exemples, des débats et des conseils techniques pour les participants...