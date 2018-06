L'Onde Porteuse et VVF Villages s'associent

La première campagne de marque a permis à l’opérateur de tourisme de gagner encore en notoriété. Elle est diffusée sur France Inter, France Bleu, Chérie, Virgin Radio et RTL jusqu’au 2 juillet. La seconde campagne pour le lancement du nouveau produit "Hypitipy" a tourné sur NRJ, Fun Radio et RTL. Au total, 27 semaines de rotation, 680 diffusions d'un spot et 50 millions de personnes atteintes.

Les bons résultats de ces campagnes marketing marquent le début d’une collaboration approfondie. Plusieurs projets sont en cours d’élaboration entre les deux associations avec l’objectif d’utiliser le média radio comme outil de développement social.