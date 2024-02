L'Observatoire des podcasts publie sa première étude

Afin à mieux appréhender un secteur et un marché en évolution rapide, l'Arcom et le ministère de la Culture ont mis en place l’Observatoire des podcasts. Créé en 2022, l'Observatoire des podcasts s’inscrit dans la continuité des recommandations du rapport de l’Inspection Générale des Affaires Culturelles (IGAC) du ministère de la Culture sur "l’écosystème de l’audio à la demande ("podcasts") : enjeux de souveraineté, de régulation et de soutien à la création audionumérique".

Cette étude relève d es usages en forte croissance, u n marché composé d’un large tissu d’entreprises, qui offre une création sonore abondante et créative, u ne multiplication des acteurs qui investissent dans les podcasts, associée à une croissance très dynamique du marché publicitaire et l a structuration progressive du secteur avec un nombre significatif d’opérations de concentration et de diversification