L'Innov'Audio, c'est aujourd'hui

La 4e édition de Innov'Audio se déroule ce mardi 7 décembre prochain en live streaming. Plusieurs personnalités et professionnels de l'Audio Digital vont partager leur vision et, forcément, rebondir sur les conséquences de la crise sanitaire qui a provoqué une hausse des audiences et une accélération de l'engouement pour les initiatives numériques.Pour vous inscrire, c'est ICI . Pour revivre, les précédentes éditions en replay, c'est par LÀ . L'événement est organisé par l’Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias ( ACPM ) qui a pour mission la mesure de l’audience de la presse et la certification du dénombrement des médias. La Lettre Pro de la Radio est partenaire de cet événement.